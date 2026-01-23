Прошедший четверг стал одним из самых холодных дней XXI века в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 22 января 2026 года стало одним из самых холодных дней XXI века — в прошедший четверг среднесуточная температура опустилась до -28,5°, что на 15,2° ниже нормы. По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», это было самое холодное 22 января с 1972 года в городе. Прошедший четверг занял 17 место в рейтинге самых холодных дней этого века, а температурный рекорд в городе на данный момент принадлежит 20 января 2006 года, когда похолодало до -33,6°.

Морозы сохранятся в Свердловской области и Екатеринбурге в пятницу и на выходных. Центральная часть гребня антициклона располагается над Средним Уралом в пятницу, что в присутствии арктического воздуха обеспечило понижение температуры до -40° ночью, а днем 23 января в области будет только слабый прогрев. Постепенное потепление начнется с отходом гребня на юг: ночь на субботу будет еще холодной, а днем ожидается повышение примерно до -20°.

В Екатеринбурге в пятницу днем, 23 января, ожидается -24°..-26°, в основном малооблачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 0-5 м/с. В субботу ночью -30°, днем -20°, в воскресенье — ночью -25°, днем -17°. К концу следующей недели в городе может потеплеть до -6°.

Ирина Пичурина