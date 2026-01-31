В Мурманске и Североморске из-за блэкаута открыли пункты помощи населению

В Мурманске и Североморске из-за нарушения электроснабжения снова открыли пункты помощи населению. Жителям тех районов Мурманска, где нет блэкаута, рекомендуют снизить нагрузку на сети и ограничить использование электроприборов.

В Мурманске в некоторых магазинах сетей «Лента», «Окей», «Магнит», «Пятерочка» и «Перекресток» можно зарядить мобильные устройства, разогреть пищу, набрать воды. Полный список пунктов поддержки опубликовал в Telegram глава города Иван Лебедев.

В Североморске все школы и учреждения культуры, где есть электричество, также работают как пункты помощи, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков. Он предупредил, что в ближайшее время могут отключить электричество еще по нескольким адресам.

23 января в Мурманской области обрушились опоры линии электропередачи (ЛЭП), из-за чего жители Мурманска и Североморска остались без электроснабжения, отопления и горячей воды. Власти назвали причиной гололед и изморозь, возбуждено уголовное дело о халатности. 25 января в области ввели режим чрезвычайной ситуации, который отменили спустя два дня. Были установлены временные опоры.