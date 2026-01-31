Уральский полпред Артем Жога наградил металлургов Ревды

Полпред в УрФО Артем Жога вручил благодарности ревдинским металлургам, занимающимся производством черной меди и серной кислоты, сообщил Артем Жога в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги

«Осмотрел производственные площадки. Здесь работают почти 3 тысячи человек. Вручил сотрудникам благодарности. Среди них — Александра Изгагина, ей всего чуть больше 30 лет, но она уже опытный заводчанин. Карьеру начинала больше пяти лет назад в лаборатории, сейчас — аппаратчик шестого разряда в цехе. Под ее контролем проходят мероприятия по техническому перевооружению»,— сообщил господин Жога в своих соцсетях.

В прошлом году уральский полпред поздравлял жителей Уральского федерального округа с Днем металлурга. «Уральская металлургия — это неотъемлемая и важная часть экономики России. Урал богат залежами железной и медной руды, бокситов и другими полезными ископаемыми. Он является центром промышленного производства России»,— написал Артем Жога у себя в Telegram-канале.

Артем Путилов