Жога, Паслер и Моор поздравили жителей УрФО с Днем металлурга

Уральский полпред Артем Жога поздравил жителей Уральского федерального округа с Днем металлурга, который отмечают в третье воскресенье июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уральская металлургия — это неотъемлемая и важная часть экономики России. Урал богат залежами железной и медной руды, бокситов и другими полезными ископаемыми. Он является центром промышленного производства России»,— написал Арте Жога у себя в Telegram-канале. Он отметил, что в регионах УрФО производится треть российского металлопроката, чугуна, стали и стальных труб.

Металлургов с профессиональным праздником также поздравили уральские губернаторы. Глава Свердловской области Денис Паслер рассказал, что в регионе в отрасли трудятся более 100 тыс. человек, работают свыше 300 предприятий. «Горно-металлургический комплекс обеспечивает более половины объема промышленного производства и значительную часть экспорта Свердловской области»,— рассказал господин Паслер.

В Тюменской области отрасль представляет завод «Электросталь Тюмени». Как рассказал губернатор Александр Моор, более 1,2 тыс. специалистов обеспечивают выпуск арматуры, балок и других изделий, необходимых для строительства жилья, социальных объектов и промышленных площадок. «Продукция востребована не только в регионе – она поставляется в Свердловскую, Курганскую, Омскую области, Югру и Ямал. Это стабильная работа, налоговые поступления и поддержка строительной отрасли, которая остаётся одной из точек роста экономики. Благодарю всех, кто трудится в этой сфере»,— поздравил Александр Моор.