Казахстан полностью восстановил добычу нефти на месторождении Тенгиз

На месторождении Тенгиз возобновляют производственные операции, сообщило Минэнерго Казахстана. С утра была успешно открыта первая скважина, в работу введены уже пять скважин.

По данным министерства, технологические установки на месторождении функционируют в штатном режиме. Наращивание объемов добычи будут проводить поэтапно, «по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов», добавила пресс-служба.

Месторождение Тенгиз — одно из крупнейших в Казахстане и в мире. Добычу на нем ведет «Тенгизшевройл». В числе акционеров компании — «Казмунайгаз» (20%), Chevron (50%), ExxonMobil (25%) и ЛУКОЙЛ (5%).

18 января на месторождении Тенгиз загорелся трансформатор. «Тенгизшевройл» приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км от него месторождении Королевское. Минэнерго Казахстана ведет расследование. 26 января «Тенгизшевройл» сообщила о возобновлении добычи нефти и на Тенгизе, и на Королевском.