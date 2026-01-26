На месторождении Тенгиз в Казахстане возобновили добычу нефти после форс-мажора

Компания «Тенгизшевройл» (ТШО) сообщила о начальном этапе запуска добычи нефти на месторождении Тенгиз. Власти Казахстана поручили быстрее ликвидировать произошедшую на объекте аварию.

«"Тенгизшевройл" подтверждает безопасный запуск системы распределения электроэнергии и начальный этап возобновления добычи нефти»,— сказано в пресс-релизе ТШО (цитата по Reuters).

Месторождение Тенгиз — одно из крупнейших в Казахстане и в мире. Добычу на нем ведет «Тенгизшевройл», акционерами которого являются «Казмунайгаз» (20%), Chevron (50%), ExxonMobil (25%) и «Лукойл» (5%).

Премьер-министр Казахстана сегодня встретился со старшим вице-президентом ExxonMobil Питером Ларденом. Они обсудили несколько совместных проектов, в том числе Тенгиз. Премьер выразил обеспокоенность из-за инцидента и призвал ускорить работу по ликвидации последствий аварии «в кратчайшие сроки», сообщает его пресс-служба.

18 января на месторождении Тенгиз загорелся трансформатор турбины GT-9.3. В качестве меры безопасности «Тенгизшевройл» приостановил добычу нефти на Тенгизе, а также на расположенном в 20 км месторождении Королевское сроком на 7–10 дней. Минэнерго Казахстана ведет расследование.