В Москве в 2025 году зафиксировали самую низкую долю продаж водки

По итогам 2025 года самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону зафиксирована в Москве. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань и Московская область, приводит «РИА Новости» данные статистики.

В Москве доля водки в продажах алкоголя составила 23,8% или 4,506 млн декалитров напитка. В Санкт-Петербурге — 23,9% (2,495 млн дал), Севастополе — 28,5% (277 тыс. дал), Краснодарском крае —28,9% (2,435 млн дал), Подмосковье — чуть более 30% (5,982 млн дал).

В декалитрах меньше всего водки купили жители Чечни (619 дал), Ингушетии (20,9 тыс. дал), Ненецкого (33,6 тыс. дал) и Чукотского (43,3 тыс. дал) автономных округов.

По данным Росалкогольтабакконтроля, общий объем продаж водки в России по итогам 2025 года составил 73,315 миллиона декалитров, снизившись по сравнению с 2024 годом на 3,6%.

В 2025 году розничная продажа алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась на 9,3% год к году, до 205,8 млн дал, сообщал Росалкогольтабакконтроль. По его подсчетам, розничные продажи водки снизились на 3,6%, до 73,3 млн дал. Несмотря на общее снижение спроса, продажи топ-10 водочных брендов увеличились на 6,6%, до 321,2 млн л.

Подробности — в материале «Ъ» «Задержка в разлитии».