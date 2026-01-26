Продажи слабоалкогольных напитков в России упали в восемь раз в 2025 году

В 2025 году розничная продажа алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) сократилась до 205,8 млн декалитров (дал) — на 9,3% год к году. Такие данные привел Росалкогольтабакконтроль.

Наибольшее снижение зафиксировано на рынке слабоалкогольных напитков: почти в восемь раз, на 87,3%, до 1,53 млн дал.

Розничные продажи водки снизились до 73,3 млн дал ( — 3,6%), коньяка — до 15 млн дал ( — 9,2%). Продажи ликероводочных изделий поднялись до 18,8 млн дал ( + 12,7%). Всего напитков крепостью более 9 градусов реализовали 119,98 млн дал — на 1,1% меньше, чем в прошлом году.

За прошлый год в России продали 56 млн дал виноградных вин ( — 1,9%), игристых — 22,7 млн дал ( — 3,2%), ликерных 1,15 млн дал ( — 10,7%). Реализация плодовой алкогольной продукции снизилась примерно в четыре раза — до 2,5 млн дал ( — 73,1%).