Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине

Стороны конфликта на Украине «подходят очень близко» к достижению мирного соглашения, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, предстоящие переговоры России и Украины могут стать успешными даже без участия американской стороны.

«Мы завершили восемь войн. Я думал, что они все будут сложнее, чем эта (конфликт на Украине.— “Ъ”). Но (президент Украины Владимир.— “Ъ”) Зеленский и (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) ненавидят друг друга, и это очень усложняет ситуацию. Но я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования»,— сказал господин Трамп журналистам (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Второй раунд переговоров по Украине состоится в Абу-Даби 1 февраля. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что они будут двусторонними, без участия США. Первый раунд трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США прошел 23 и 24 января.

