Мелкий скот уже не тот

В январе—ноябре 2025 года производство овец и коз на убой снизилось на 6,3%. Снижение объясняется структурными проблемами в отрасли: более 90% мелкого рогатого скота содержится в личных подсобных хозяйствах, которые испытывают трудности из-за роста издержек и сокращения каналов сбыта. В то же время наблюдается рост производства на убой птицы и свинины, что во многом связано с переходом потребителей на более дешевое мясо.

Как следует из данных Росстата, в январе—ноябре 2025 года производство овец и коз на убой (мелкий рогатый скот; МРС) в сельскохозяйственных организациях сократилось на 6,3% год к году, до 26,7 тыс. тонн. Их поголовье уменьшилось на 7,4% год к году, до 2,6 млн голов. Производство крупного рогатого скота (КРС) за аналогичный период снизилось на 4%, до 999,6 тыс. тонн, поголовье — на 1,2%, до 3,01 млн. Положительная динамика наблюдается только у птицы и свинины: их производство на убой увеличилось на 2,7% и 0,5% соответственно, до 6,24 млн и 5,35 млн тонн.

По данным аналитической компании Ntech, в январе—сентябре 2025 года продажи баранины в натуральном выражении снизились на 39% год к году, говядины — на 6%. Спрос на курицу увеличился на 4%, а на свинину остался без изменений.

В овцеводстве наблюдается многолетний нисходящий тренд, констатирует директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. По его данным, поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий сократилось с 21,66 млн голов в 2020 году до 19,14 млн голов к концу 2024 года, почти на 12%. В последнее время тенденция к снижению поголовья МРС только усилилась, подтверждает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его оценке, более 90% поголовья МРС сосредоточено в личных подсобных хозяйствах (ЛПС). На производительности ЛПС сейчас значительно сказываются демографические изменения и продолжающаяся урбанизация. При этом небольшие хозяйства острее ощущают нынешний рост издержек, в том числе проблемы с кормовой базой, удорожанием ветеринарных препаратов, добавляет Андрей Кучеров.

В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum отмечают, что производителям МРС на юге страны все больше сейчас приходится конкурировать с другими отраслями сельского хозяйства за землю и сотрудников. Если раньше конкуренция шла с производителями кукурузы, то сейчас — с садоводством и виноградарством, поясняют в компании. К тому же в растениеводстве обычно получить инвестиции проще, уверены в компании. При этом реализация продукции для мелких хозяйств остается достаточно сложной из-за отсутствия организованных каналов сбыта, добавляет Сергей Юшин. По его оценке, в среднем по России потребление мяса мелкого рогатого скота составляет всего около 1,5 кг на человека в год, в то время как мяса в целом в среднем потребляется примерно по 83 кг.

Оксана Лут, глава Минсельхоза, ноябрь 2025 года: «Мы с вами всегда производим (мяса.— “Ъ”) больше, чем потребляем».

Андрей Кучеров отмечает, что поголовье КРС, в свою очередь, сокращается вследствие структурного преобразования в молочном скотоводстве: более 80% всей российской говядины производится за счет выбраковки молочного стада. В России на одну специализированную мясную корову приходится примерно шесть молочных, тогда как в остальном мире ситуация обратная, добавляет он. К тому же улучшение продуктивности молочных ферм позволяет получать больше молока от меньшего числа коров.

Более дешевые виды мяса, как, например, птица и свинина, демонстрируют рост в основном из-за их более низкой стоимости, объясняет господин Кучеров. Дополнительно спрос на эту продукцию стимулирует подорожание говядины и баранины в последние годы, констатирует эксперт. Переключение потребителей на свинину и птицу — долгосрочный тренд и, скорее всего, он сохранится в 2026 году, уверены в AD Libitum. По мнению директора агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константина Корнеева, рост производства птицы и свинины наблюдается как из-за реализации ранее заявленных инвестиционных проектов, так и из-за увеличения поголовья на действующих площадках.

