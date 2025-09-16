С предполагаемого убийцы главы UnitedHealthcare сняли часть обвинений

Сегодня суд штата Нью-Йорк снял два пункта обвинения с Луиджи Манджоне, который подозревается в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона в декабре 2024 года. Судья Грегори Карро заявил, что обвинения в государственном терроризме и убийстве второй степени в рамках теракта являются недостаточно обоснованными. В то же время суд оставил в силе другие обвинения против 27-летнего мужчины, в том числе в предумышленном убийстве и незаконном обороте огнестрельного оружия.

Фото: Mike Segar / Reuters Луиджи Манджоне (в центре)

Фото: Mike Segar / Reuters

Генеральный прокурор Пэм Бонди заявила, что будет добиваться смертной казни для господина Манджоне, чтобы «выполнить программу президента Трампа по прекращению насильственных преступлений и сделать Америку снова безопасной».

Убийство главы страховой компании UnitedHealthcare вызвало неоднозначную общественную реакцию. Газета The Guardian провела собственное расследование, сообщив, что страховая группа UnitedHealth, в которую входит UnitedHealthcare, платила взятки сотрудникам американских домов престарелых, чтобы те реже отправляли своих подопечных в больницы в случае проблем со здоровьем. По оценке газеты, это помогло UnitedHealth сэкономить миллионы долларов и при этом поставило под угрозу жизнь и здоровье многих пожилых людей.

В мае стало известно, что Минюст США начал расследование против UnitedHealth в связи с подозрениями в мошенничестве при работе с государственной программой медицинского обслуживания населения Medicare. Гендиректор компании Эндрю Уитти 13 мая ушел в отставку.

Евгений Хвостик