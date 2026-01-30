ЛДПР требует проверить законность точечной застройки в Астрахани

Депутаты ЛДПР в Астраханской областной думе намерены проверить законность практики точечной жилой застройки на территории Астрахани. Инициатива связана с многочисленными обращениями граждан и предстоящим закрытием филиала зоопарка «Баба Фрося» на ул. Боевой, 64/4 для освобождения земельного участка под строительство многоквартирного дома.

Депутаты решили начать проверку после объявления о закрытии зоопарка на Боевой

Фото: t.me / babushkin30

Фото: t.me / babushkin30

По данным Росреестра, под высотную жилую застройку на ул. Боевой, 64 выделен участок площадью 14,5 тыс. кв. м. Кадастровая стоимость составляет 61,3 млн руб. Земля находится в частной собственности.

Парламентарии указывают на системный характер проблемы, когда новые жилые комплексы возводятся в уже сложившихся районах без необходимого развития инфраструктуры. В качестве примеров приводятся объекты на улицах Васильковой, 2-й Игарской, а также дважды выносившийся на обсуждение проект на ул. Бабефа, 8а — ЖК Prime Tower, который включает два 25-этажных дома. В январе по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 У РФ) при выдаче разрешения на строительство жилого комплекса на ул. Бабефа, 8а.

Депутаты ЛДПР заверили, что все поступившие от жителей жалобы на подобные случаи будут направлены в профильные ведомства в рамках депутатских запросов.

Ранее «Ъ -Средняя Волга» сообщал, что мэрия Астрахани требует остановить строительство восьмиэтажного жилого комплекса на ул. Анатолия Сергеева в историческом центре. В 2023 году соседнее здание, признанное объектом культурного наследия, треснуло из-за обрушения забора стройплощадки.

Нина Шевченко