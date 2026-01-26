Наследие на шаткой основе

Мэрия Астрахани обратилась в суд против застройщика «Основа» с требованием приостановить возведение восьмиэтажного дома на ул. Анатолия Сергеева в историческом центре, разрешение на строительство которого фирма получала не менее трех раз. Также администрация просит суд обязать компанию привести в первоначальное состояние реконструируемый капитальный объект. На территории, по картам Росреестра, до сих пор числятся жилые дома, тогда как фактически там много лет был пустырь. Ранее ведомство неоднократно судилось с областными властями по этому же вопросу. Пока суд запретил совершать сделки с застраиваемой территорией.

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко

Арбитражный суд Астраханской области запретил Росреестру совершать сделки с четырьмя участками в границах улиц Анатолия Сергеева, Максима Горького и Бульварного переулка (стройплощадка находится между парком Дружба и объектом культурного наследия «дом Чемодановой-Догадиной»). Обеспечительные меры попросила принять администрация Астрахани в ходе спора ООО «Специализированный застройщик “Основа”». Иск был подан 15 января, а на следующий день принят к рассмотрению.

ООО «СЗ Основа» зарегистрировано в Астрахани в октябре 2012 года. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С июля 2023 года фирмой руководит Михаил Зоткин, ему также принадлежит 25% доли в ООО «Завод кровельных материалов» (выручка 180 тыс. руб.) и 50% в ООО «Каскад Сервис» (оборот 3,2 млн руб.). Соучредителями значатся Борис Коваленко и Геннадий Зоткин. Выручка компании не фиксируется. В 2024 году убытки составили 1,7 млн руб. Геннадий Зоткин также является единственным владельцем ООО «Стройторгимпульс» с оборотом 138 тыс. руб. Господину Коваленко принадлежит астраханское ООО «Стройресурс» с выручкой 84 млн руб. в 2024 году и ООО «Нижневолжская торговая компания» с оборотом 2,3 млн руб.

В иске мэрия утверждает, что компания реконструирует объект в охранной зоне памятников культуры без соответствующего разрешения. Чиновники требуют «привести в первоначальное состояние объект капитального строительства „Жилой дом по ул. Анатолия Сергеева в Кировском районе Астрахани“», а за неисполнение решения суда взыскивать ежедневно по 1,5 тыс. руб., указано в определении от 16 января. О каком доме идет речь, которому надо вернуть вид до реконструкции, неясно. На месте, где идет строительство, много лет находился пустырь. При этом на карте Росреестра на застраиваемой территории все еще существуют дома № 43 и №45 по ул. Анатолия Сергеева, №7 по Бульварному переулку.

Также в реестре указано, что земля, на которой идет строительство, получила кадастровый номер 26 сентября 2025 года. Форма собственности — частная, кадастровая стоимость — 81,5 млн руб., степень готовности — 10%. Во время разговора с «Ъ-Средняя Волга» соучредитель СЗ «Основа» Михаил Зоткин подтвердил, что участок находится в собственности, но комментировать детали дела отказался.

В ноябре 2023 года компания судилась с региональной службой государственной охраны объектов культурного наследия. Инициатором дела были чиновники, требующие обязать застройщика приостановить возведение восьмиэтажного жилого дома до момента согласования со службой проектной документации, в том числе по укреплению грунта и проведения государственной историко-культурной экспертизы. В декабре СЗ «Основа» заявил о встречных требованиях: компания просила признать недействительным заключение службы от 13 июля 2022 года.

Согласно материалам дела, еще в 2014 году было принято решение о развитии застроенной территории в границах улиц Анатолия Сергеева, Максима Горького и Бульварного переулка (в охранных зоных пяти памятников архитектуры). В мае 2024 года «Пункт-А» писал, что разрешение на строительство многоквартирного дома застройщик получил в 2015 году. Впоследствии оно продлевалось. В реестре объектов капитального строительства Астраханской области указано, что СЗ «Основа» получал разрешения еще в июле 2022-го, которое действовало до марта 2024 года, и в июне 2023 года сроком до февраля 2025-го. Также там отмечается, что техническим заказчиком выступает ООО «Инвестпроект», которое участвовало как третье лицо в арбитражном споре, начавшемся между застройщиком и службой в ноябре 2023 года.

В сентябре 2021 года администрация Астрахани проводила общественные слушания по поводу строительства нового многоквартирного дома рядом с ОКН. 11 участников публичных слушаний высказались против возведения жилого комплекса. В документе, опубликованном на сайте мэрии, основной претензией указывалось расстояние в ноль метров от памятника архитектуры до строительной площадки. Граждане отмечали, что помимо утраты света в квартирах, строительство приведет к разрушению ОКН, из-за чего 36 людей останутся без жилплощади. В мае 2024 года «Пункт А» писал, что по проекту расстояние между стеной дома Чемодановой-Догадиной и стеной нового ЖК составляет 4,6 м.

6 июля 2022 года девелопер направил в службу госохраны ОКН раздел проектной документации «Архитектурные решения» для объекта «Жилой дом по ул. Анатолия Сергеева», и 13 числа того же месяца получил положительное заключение. Документ подтвердил соответствие проекта предмету охраны исторического поселения Астрахани и градостроительному регламенту. Затем в августе 2023 года служба признала недействительным собственное положительное заключение, а в сентябре провела выездное обследование территории, после чего направила «Основе» предостережение о приостановке работ.

В начале ноября 2023 года произошел инцидент, связанный со строительством многоквартирного дома. Региональная прокуратура сообщала, что стены находящегося по соседству со стройплощадкой ОКН «дом Чемодановой-Догадиной» дали трещину из-за упавшего кирпичного ограждения. Сооружение свалилось в строительный котлован, после чего жильцы увидели новую трещину на доме, об это также упоминается в акте суда.

Здание «Жилой дом Чемодановой-Догадиной» на улице Лейтенанта Шмидта, 6 в Астрахани, построенное в начале XX века, признано облдумой объектом культурного наследия регионального значения в 2012 году. Дом включает 12 квартир. Несмотря на возраст, дом не признан аварийным, и его снос не планируется. По данным портала «Дом.минжкх», состояния здания указано как исправное. Дом включен в список объектов, подлежащих капитальному ремонту, однако его очередь на обновление запланирована на 2041 год.

В январе 2024 года суд по ходатайству службы обязал застройщика приостановить строительство. Однако летом того же года суд принял доводы застройщика о том, что у органа охраны наследия не было полномочий в одностороннем порядке отменять собственное ранее выданное заключение. Служба смогла обжаловать постановление в кассации весной 2025 года. Арбитражный суд Поволжского округа отменил ранее вынесенные решения, указав, что нижестоящие инстанции не проверили, было ли законным исходное заключение с учетом охранных зон, и проигнорировали факты возможного ущерба памятнику. «Основа» подала жалобу в ВС РФ, но к рассмотрению ее не приняли.

Специализированный застройщик «Основа» был участником арбитражных споров 25 раз. 19 дел с ноября 2023 года, в том числе о привлечении к административной ответственности, касаются строительства новостройки на ул. Анатолия Сергеева. В настоящее время суд рассматривает три спора компании со службой строительного надзора Астраханской области.

Нина Шевченко