Марафонский сериал

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии, выходящего на финишную прямую, его десятикратный победитель Новак Джокович в пяти сетах сенсационно сломил сопротивление Янника Синнера, мельбурнского триумфатора последних двух лет. Следующим соперником 38-летнего сербского ветерана, который вплотную подошел к своему 25-му титулу на мейджорах, будет Карлос Алькарас. Лидер мирового рейтинга в еще более затяжном марафоне за 5 часов 27 минут переиграл Александра Зверева из Германии.

Обыграв за четыре с лишним часа Янника Синнера, 38-летний Новак Джокович (на фото) в одиннадцатый раз достиг финала на Australian Open

Тринадцать дней подряд этот Australian Open казался одним из самых предсказуемых мейджоров за последние годы. Надежность, с которой продвигались по его сетке Карлос Алькарас и Янник Синнер, вроде бы не оставляла сомнений в том, что в решающем матче турнира должны сыграть именно они. Но до четвертой подряд встречи двух нынешних лидеров мужского тенниса в финалах турниров Большого шлема дело все-таки не дошло. Вопреки всем прогнозам, итальянец сошел с дистанции, не совладав с Новаком Джоковичем, в который уже раз подтвердившим свою уникальность.

«Эти ребята очень сильны, они играют в очень хороший теннис и однозначно станут лидерами в будущем. Но пока я заставлю их рвать задницы». Эти слова Джоковича датируются 2021 годом и относятся даже не к Алькарасу и Синнеру, а к более старшему поколению теннисных звезд, к которому принадлежат, например, Александр Зверев, Даниил Медведев и Стефанос Циципас. Однако за предыдущие четыре сезона на счету трех этих талантливых игроков не оказалось ни одной победы на турнирах Большого шлема, в то время как Джокович взял четыре таких титула.

А теперь, остановив Синнера, который, по идее, должен находиться в расцвете сил, великий серб вплотную подошел к своему 25-му титулу на мейджорах. Это достижение еще вчера казалось немыслимым просто потому, что по уровню игры Алькарас и Синнер оторвались от всех очень далеко и обыграть кого-то из них в матче из пяти сетов, находясь в возрасте 38 лет, считалось почти нереальной задачей.

Итальянец сразу захватил инициативу и взял первый сет, но по итогам второй партии ситуация выровнялась. В третьем сете Джокович временами с трудом переводил дух, и, когда в десятом гейме Синнер, наладив прием, сделал решающий брейк, положение серба стало критическим. Однако развить свой успех итальянец не сумел. Вместо этого он сразу же потерял свою подачу, а в восьмом гейме четвертого сета не реализовал два брейк-пойнта. Пятый сет в исполнении Джоковича стал образцом теннисной стойкости. В общей сложности благодаря подаче, надежности на задней линии, а также ошибкам Синнера он спас восемь брейк-пойнтов, в том числе три — в восьмом гейме, отыгравшись с 0:40. К тому моменту в запасе у серба уже был брейк, сделанный в седьмом гейме, по ходу которого соперник, ведя 40:15, уступил четыре очка подряд. А в десятом гейме наступила кульминация. Не использовав два матчбола, Джокович заставил Синнера допустить неточность при выполнении удара слева, после чего итальянец сделал невынужденную ошибку.

Победа Джоковича со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 пришла к нему за 4 часа 9 минут. Выполнив 26 эйсов и установив личный рекорд по этому показателю, а также выиграв активными ударами 72 очка против 46 при равенстве невынужденных ошибок (42:42), Синнер все-таки не смог продраться в финал.

«У меня слов нет. Господи! Это что-то нереальное»,— сказал сразу после окончания игры Джокович, который достиг финальной стадии на мейджорах уже в 38-й раз, обновив собственный рекорд. В возрасте 38 лет 8 месяцев 8 дней он стал самым возрастным финалистом Australian Open.

Последним соперником серба в Мельбурне в этом году будет первая ракетка мира Карлос Алькарас, тоже сотворивший чудо.

Битва испанца со Зверевым, прошлогодним финалистом, вместила в себя три тай-брейка и по насыщенности сюжета, пожалуй, стала пока лучшей на нынешнем турнире. Она длилась 5 часов 27 минут и вошла в тройку самых продолжительных матчей за всю историю Australian Open. (В 2012 году финал между Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем растянулся на 5 часов 53 минуты, а три года назад Энди Маррей сражался с Танаси Коккинакисом 5 часов 45 минут.)

После двух партий, завершившихся в пользу Алькараса, испанцу начали мешать судороги, но, проиграв на тай-брейках третий, а затем и четвертый сеты, он смог прийти в себя. Зверев тоже был очень хорош. Поведя в пятом сете — 2:0, он изо всех сил держал свою подачу и был близок к победе, но в десятом и двенадцатом геймах позволил сопернику сделать два брейка и упустил путевку в финал.

В итоге — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Алькарас впервые сыграет в финале Australian Open, где год назад в четвертьфинале уступил Джоковичу в четырех сетах. Но ни это, ни общий счет личных встреч — 5:4 — в пользу серба, конечно, ничего ему не гарантирует.

Евгений Федяков