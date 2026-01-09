Настрой на снижение

Центробанк продолжит снижать ключевую ставку. В новом году она может опуститься до 12%. Таким прогнозом с “Ъ FM” поделились аналитики, при этом они расходятся во мнении о том, насколько быстро будет меняться показатель. В конце 2025-го ЦБ ожидаемо снизил ставку еще на 0,5% — до 16% годовых. Этот шаг регулятор объяснил замедлением инфляции. Декабрьское решение стало пятым подряд смягчением. Первое случилось в июне, когда показатель снизился с максимума в 21% годовых до 20%.

Какой будет динамика монетарной политики ЦБ в 2026-году? Генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев считает, что регулятор будет снижать ставку в темпе один процентный пункт за три месяца: «Все в основном сходятся на том, что наиболее вероятное движение — это снижение где-то до 13% или 12%. То есть при текущем уровне скорость снижения составит примерно один процентный пункт в квартал. Это выглядит действительно, реалистично. С одной стороны, движение будет в сторону дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но не очень высокими темпами. Очевидно, что сохранятся факторы, которые оказывают давление на инфляцию и на ожидания, давление на экспортные доходы и, соответственно, на валюту. То есть все-таки фактор, связанный с валютным курсом, будет скорее не в пользу снижения инфляции, а наоборот. Это в принципе, нормальный вариант, если к концу 2026 года ставка выйдет на уровень 12-13%».

Снижения ключевой ставки регулятора в течение года до отметки 12-13% ожидает и заместитель гендиректора «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров. Но, по его словам, процесс может пойти и быстрее, если этому будут способствовать позитивные изменения в глобальной политике: «Я считаю, что Банк России будет аккуратно понижать ключевую ставку в 2026 году, и вряд ли мы увидим ее на уровнях ниже 12%. На последнем заседании совета директоров было отмечено, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают. Начало года будет сопровождаться ростом тарифов, утилизационного сбора и повышением НДС. Банк России, скорее всего, займет выжидательную позицию и продолжит снижение небольшими шажками, внимательно контролируя инфляцию. Фактором, который может изменить настроение Центробанка, безусловно, может стать геополитика.

Сейчас регулятор не закладывает на этот счет никакого оптимизма, но все-таки изменения с точки зрения текущего конфликта могут привести к возможности более быстрого понижения ключевой ставки».

А в каком случае Центробанк будет вынужден вновь поднять ключевую ставку? Директор по стратегии Инвестиционной компании «Финама» Ярослав Кабаков считает, что регулятор может сделать это только в конце года: «Я бы говорил о наличии определенных рисков, более существенного замедления экономики, негативных эффектов, связанных с повышением налогов. Удар по малым и средним предпринимателям будет достаточно существенный.

Замедление, рост безработицы — рынок труда начнет охлаждаться все сильнее. И на мой взгляд, это вынудит ЦБ быстрее понижать ключевую ставку. Большинство макроэкономистов, и Центральный Банк, отлично понимаем, что первые месяцы года, учитывая повышение налогов и геополитическую ситуацию, неопределенность будет расти. Даже замедление инфляции под конец года сигнализирует о том, что негативные тенденции в экономике могут усилиться в первом квартале.

И в течение года мы можем увидеть достаточно быстрое снижение ключевой ставки, может быть, даже до 10%, а при наличии роста инфляции ее очередной рост».

Согласно прогнозу Банка России, в 2026 году инфляция снизится до уровня 4- 5%.

Андрей Загорский