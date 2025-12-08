Без тени и сомнения

Один из наиболее чувствительных для бизнеса блоков плана структурных изменений экономики РФ до 2030 года — набор правительственных мер по обелению экономики. Рассмотренный 8 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам документ предполагает снижение доли теневого сектора в экономике на полтора процентных пункта с нынешних 10–12% и дополнительные доходы бюджетов в размере до 1 трлн руб. год. Добиться этого власти, в частности, рассчитывают решением проблемы подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми, исключением бесконтрольного вывоза из РФ золота и наличных рублей «неустановленного происхождения», сокращением оборота наличности и урегулированием обращения цифровых валют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

В понедельник, 8 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам чиновники под руководством Владимира Путина обсудили план структурных изменений российской экономики до 2030 года. Ранее документ был одобрен правительством, но его подробности стали известны только сейчас. Как пояснил экономический вице-премьер Александр Новак, план призван обеспечить согласованность действий центра, регионов и бизнеса в достижении национальных целей в условиях охлаждающейся экономики.

Семь главных направлений плана: занятость, потребление, инвестиционный климат, технологическое развитие, внешняя торговля, обеление экономики, оборона и безопасность.

Из конкретики: наращивание доли отраслей с высокой добавленной стоимостью — за десять лет обрабатывающие производства, НИОКР, финансовый сектор, информационные технологии и туризм должны прибавить по 2 процентных пункта в структуре ВВП, доля нефтегазового комплекса должна при этом снизиться на 3,6 пункта.

Многие части плана ранее уже вписывались в различные программные документы — наиболее свежим и при этом весьма чувствительным для бизнеса направлением выглядит блок по обелению экономики. Доля теневого сектора в РФ самими властями оценивается в 10–12% ВВП, и борьба с ним стала еще более актуальной после увеличения налоговой нагрузки —введения пятиступенчатой шкалы НДФЛ и роста налога на прибыль с 2025 года, а также увеличения ставки НДС с 2026-го. (Отметим, что по части НДС Владимир Путин в ходе заседания сделал неожиданную ремарку, отметив, что повышение этого налога, может быть «временным» — о наличии такой опции власти раньше не упоминали.)

С помощью обеления правительство надеется пополнить дефицитный госбюджет. Подсчитано, что реализация плана может привести к снижению доли теневой экономики в ВВП на 1,5 пункта за три года, а сумма дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней с 2027 года составит до 0,5% ВВП, или до 1 трлн руб. в год.

Как рассказал Александр Новак, обелять будут прежде всего шесть наиболее проблемных с точки зрения ухода в тень секторов. Это торговля внутри страны, торговля в рамках ЕАЭС, рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, продажа табачной продукции.

По части внешней торговли власти намерены довести до конца запуск механизма подтверждения наличия реального российского получателя ввозимых из стран ЕАЭС товаров и добиться авансовой уплаты НДС по ним — эта работа, вызвавшая временное напряжение на границе с Казахстаном, уже началась (подробнее см. “Ъ” от 31 октября).

На рынке рабочей силы власти намерены решить вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми для экономии на налогах. Сделано это будет через законодательное закрепление признаков трудовых отношений. Поясним, Минтруд уже разработал соответствующий законопроект — такими признаками будут устойчивой характер отношений, признание прав работника на еженедельные выходные и отпуска и проч.; см. “Ъ” от 18 июня). Кроме того, как сообщил Александр Новак, в этой сфере будет введена административная ответственность для работодателей, не раскрыв, о каких именно нарушениях идет речь. Поясним, сейчас уже предусмотрены штрафы для ИП до 10 тыс. руб., а для юрлиц — до 100 тыс. руб. за уклонение от оформления трудового договора или заключение гражданско-правового договора, который на деле регулирует трудовые отношения между работником и работодателем. Минтруд даже ведет реестр работодателей с нелегальной занятостью, в котором к середине года, впрочем, числилось всего 160 компаний и ИП (в него попадают работодатели после вступления в силу судебного решения об административном правонарушении).

Среди других мер по обелению — регулирование оборота цифровой валюты (вплоть до уголовной ответственности за незаконный майнинг), а также введение уголовного наказания за нелегальное кредитование. Бизнес при этом будут стимулировать все больше переходить к безналичным формам оплаты. Для этого будут усиливать надзор за правильностью использования в торговле контрольно-кассовой техники в сфере. Также, пообещал Александр Новак, предполагается добиться «исключения бесконтрольного вывоза из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение», в том числе в страны ЕАЭС. Будет ужесточен и вывоз золота в слитках с территории РФ. Отметим, что эта тема борьбы с контрабандой золота под видом перемещения товара для личного пользования не нова (см. “Ъ” от 9 января 2024 года) — ранее Минфин предлагал ограничить вывоз физлицами золота в слитках массой 100 граммов.

Евгения Крючкова