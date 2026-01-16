Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
И. о. ректора ВГМУ покинул пост главврача воронежского онкодиспансера

К исполнению обязанностей ректора Воронежского государственного медуниверситета (ВГМУ) сегодня приступил заведующий кафедрой онкологии в вузе и депутат облдумы Иван Мошуров. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в пресс-службе ВГМУ. По данным сайта областного онкодиспансера, одновременно он уступил должность главврача областного онкодиспансера Эдуарду Савенюку. Последний занял ее в качестве и. о.

Иван Мошуров (в центре) проводит экскурсию по областному онкодиспансеру министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко (слева)

Иван Мошуров (в центре) проводит экскурсию по областному онкодиспансеру министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко (слева)

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Эдуарду Савенюку 51 год. В 1997 году он окончил ВГМУ — с того момента работает в онкодиспансере. Является доктором медицинских наук и профессором. До последних кадровых изменений был заместителем главного врача по медицинской части.

Накануне в ВГМУ состоялось заседание ученого совета, на котором обсуждалась дата конференции по выборам ректора. Окончательно она пока не утверждена, уточнили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе вуза. На пост главы университета, помимо господина Мошурова, претендуют проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов и заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО, депутат облдумы Алексей Чернов.

В августе прошлого года в 69 лет скончался предыдущий ректор ВГМУ Игорь Есауленко. Он руководил вузом с 2000 года, его полномочия истекали 1 сентября.

Алина Морозова