И. о. ректора ВГМУ покинул пост главврача воронежского онкодиспансера

К исполнению обязанностей ректора Воронежского государственного медуниверситета (ВГМУ) сегодня приступил заведующий кафедрой онкологии в вузе и депутат облдумы Иван Мошуров. Эту информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в пресс-службе ВГМУ. По данным сайта областного онкодиспансера, одновременно он уступил должность главврача областного онкодиспансера Эдуарду Савенюку. Последний занял ее в качестве и. о.

Эдуарду Савенюку 51 год. В 1997 году он окончил ВГМУ — с того момента работает в онкодиспансере. Является доктором медицинских наук и профессором. До последних кадровых изменений был заместителем главного врача по медицинской части.

Накануне в ВГМУ состоялось заседание ученого совета, на котором обсуждалась дата конференции по выборам ректора. Окончательно она пока не утверждена, уточнили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе вуза. На пост главы университета, помимо господина Мошурова, претендуют проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов и заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО, депутат облдумы Алексей Чернов.

В августе прошлого года в 69 лет скончался предыдущий ректор ВГМУ Игорь Есауленко. Он руководил вузом с 2000 года, его полномочия истекали 1 сентября.

