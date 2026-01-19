Выборы ректора воронежского медуниверситета пройдут 5 февраля

Ученый совет Воронежского государственного медуниверситета (ВГМУ) назначил конференцию по выборам ректора на 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

На пост главы ВГМУ претендуют действующий и. о. ректора и бывший главврач областного онкодиспансера, депутат облдумы Иван Мошуров, проректор по воспитательной работе и молодежной политике Алексей Морозов и заведующий кафедрой физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО, депутат регпарламента Алексей Чернов.

Предыдущий ректор университета Игорь Есауленко скончался в августе 2025 года в возрасте 69 лет. Он руководил вузом с 2000 года, его полномочия истекали 1 сентября.

Алина Морозова