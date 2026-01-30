Аксаков назвал обоснованным лимит в 1 млн руб. на внесение денег через банкомат

Ограничение лимита на пополнение денег через банкоматы до 1 млн руб. для физических лиц может быть обоснованной мерой. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

«Допускаю, что это такой канал отмывания денег, позволяющий обойти в определенной степени контроль системы финансового мониторинга. Я слышал об этой инициативе»,— пояснил ТАСС господин Аксаков.

Как писал «Интерфакс» со ссылкой на источник, Минфин России подготовил законопроект, которым предлагается ограничить внесение наличных на счет или вклад через банкомат. Лимит в 1 млн руб. в месяц будет установлен для физлиц. Инициатива направлена на рассмотрение в Банк России и Росфинмониторинг еще в середине января.