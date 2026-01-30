Reuters: помощь США Украине в сфере энергетики задерживается из-за бюрократии

Обещанная США энергетическая помощь Украине до сих пор не перечислена, хотя украинская энергетическая инфраструктура повреждена, а страна переживает суровую зиму. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Первоначально обещанные «сотни миллионов долларов» (два источника оценивают сумму в $250 млн) предназначались для помощи Украине в импорте сжиженного природного газа (СПГ) и восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за боевых действий, рассказали собеседники агентства. Однако после того, как Агентство США по международному развитию (USAID) «фактически прекратило деятельность» в первые недели президентского срока Дональда Трампа, часть средств оказалась «в бюрократическом тупике», сообщили источники.

По словам собеседников Reuters, некоторые представители администрации господина Трампа настаивали, чтобы средства распределил Госдепартамент, который «курирует то, что осталось от USAID». Другие же, напротив, предлагали передать эту роль федеральному агентству Development Finance Corporation (DFC), которое инвестирует в проекты в преимущественно развивающихся странах. В итоге помощь Украине задерживается из-за «бюрократической неразберихи и внутренних распрей», а не из-за попыток оказать давление на страну, заявили два источника.

«Поддержка администрацией (бывшего президента США Джо.— “Ъ”) Байдена энергетического сектора Украины обернулась катастрофой. У нас есть отчет генерального инспектора USAID, демонстрирующий, как подрядчики на Украине, вероятно, потеряли энергоносители на миллионы долларов из-за отсутствия контроля, коррупции, краж и т. д.»,— заявил представитель Административно-бюджетного управления (OMB).

Согласно презентации, с которой ознакомилось Reuters, украинские официальные лица сообщили иностранным дипломатам, что все основные электростанции страны были «повреждены или разрушены». В презентации было указано, что неудовлетворенные потребности страны в энергетическом секторе достигают около €675 млн, сообщило агентство.

29 января Дональд Трамп заявил, что попросил президента России Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение недели из-за «экстраординарных холодов», на что тот ответил согласием. Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не будет наносить удары по столице Украины до 1 февраля.