Трамп: Путин согласился не наносить удары по Киеву в течение недели

Президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина не наносить удары по Киеву в течение недели из-за «экстраординарных холодов». По словам господина Трампа, тот дал согласие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать. И, должен вам сказать, это было очень приятно»,— заявил Дональд Трамп на заседании своего кабинета (трансляция идет на YouTube-канале Белого дома). Он также отметил большой прогресс в переговорном процессе по Украине.

Первые трехсторонние переговоры делегаций США, России и Украины по мирному урегулированию прошли в Абу-Даби 23-24 января. Новый раунд переговоров состоится 1 февраля в столице ОАЭ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Предыдущая встреча прошла в закрытом формате, однако Дмитрий Песков назвал прогрессом контакты на уровне экспертов по сложным темам, связанным с российско-украинским конфликтом.