Подорожавший воронежский логоцентр Wildberries полностью запущен в работу

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) открыла вторую очередь логистического комплекса в Новоусманском районе Воронежской области при участии главного исполнительного директора РВБ Роберта Мирзояна и губернатора Александра Гусева, следует из сообщения компании. Итоговая стоимость строительства составила 11 млрд руб., ранее сообщалось о 10 млрд руб. инвестиций в проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие логоцентра РВБ в Новоусманском районе Воронежской области

Фото: предоставлено пресс-службой РВБ Открытие логоцентра РВБ в Новоусманском районе Воронежской области

Фото: предоставлено пресс-службой РВБ

Логистический комплекс был запущен в два этапа. Первая очередь объекта была введена в эксплуатацию в июле. Тогда пресс-служба облправительства отмечала, что общий объем инвестиций составил «не менее 10 млрд руб.», из которых 5 млрд руб. было направлено на первый этап. Общая площадь комплекса составляет 156 тыс. кв. м, а вместимость достигает более 90 млн единиц товаров. Запланирована установка трехуровневого сортировочного конвейера, который сможет обрабатывать свыше 1,3 млн единиц товара в сутки. Сейчас логоцентр принимает более 500 тыс. товаров ежедневно, а в перспективе планируется увеличение до 1,8 млн единиц.

«Уже создано около 3 тыс. рабочих мест, и в дальнейшем их может стать в два раза больше. Подобный инвестпроект — это развитие территории, дополнительные доходы бюджетов, новые возможности для людей»,— прокомментировал открытие Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По данным Rusprofile, ООО «РВБ» зарегистрировано в июле 2024 года в индустриальном парке Коледино (Московская область). Уставный капитал — 20 млн руб. Основной вид деятельности — розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет. Гендиректор — Роберт Мирзоян. 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основной собственник — Татьяна Бакальчук), 35% — ООО «Стин», которым поровну владеют Григорий Садоян и Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Гало». Выручка в 2024 году составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 11,6 млрд руб.

В сентябре стало известно, что стоимость складского комплекса Wildberries и Russ в Курской области увеличилась с 7 до почти 8 млрд руб.

Ульяна Ларионова