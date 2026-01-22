Сортировочный центр Wildberries закроется в Белгороде

Wildberries и Russ закрывает логистический центр в Белгороде по адресу улица Константина Заслонова, 94а, подтвердили «Ъ-Черноземье» в самой компании. Решение было принято после «анализа эффективности логистических процессов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В рамках этого процесса в настоящий момент работа некоторых партнерских сортировочных центров может быть пересмотрена совместно с их арендодателями — одним из таких стал объект в Белгороде. Данное решение не повлияет на сроки доставки товаров для покупателей из Белгородской области. Потребность в отгрузке товаров продавцов будет закрыта объектами близлежащих регионов — сортировочными центрами в Курской и Воронежской областях»,— прокомментировали закрытие в Wildberries и Russ.

По данным Rusprofile, ООО «РВБ» зарегистрировано в июле 2024 года в индустриальном парке Коледино (Московская область). Уставный капитал — 20 млн руб. Основной вид деятельности — розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет. Гендиректор — Роберт Мирзоян. 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз» (основной собственник — Татьяна Бакальчук), 35% — ООО «Стин», которым поровну владеют Григорий Садоян и Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Гало». Выручка в 2024 году составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 11,6 млрд руб.

Сортировочный центр в Белгороде открылся в 2022 году. В тот же период компания рассматривала возможность строительства еще одного логокомплекса, выбирая между Белгородской и Орловской областями. Мэр Белгорода (в тот момент пост занимал Антон Иванов) заявил, что компанию «проводимая спецоперация не отпугивает». Впрочем, через год компания получила землю площадью более 303 тыс. кв. м для строительства распределительного центра в Орловской области.

В 2025 году Wildberries и Russ заявила о строительстве нового логоцентра в Курской области стоимостью около 8 млрд руб., а также ввела в эксплуатацию воронежский (за 11 млрд руб.) и тамбовский (за 6,8 млрд руб.). Таким образом, общий объем инвестиций Wildberries на реализованные и анонсированные центры за последние три года в макрорегионе составил 25,8 млрд руб.

О том, какие еще крупные логоцентры строились в 2025 году — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова