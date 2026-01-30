В Москве простились с бывшим тренером сборной России по футболу Игнатьевым

На Троекуровском кладбище Москвы состоялась церемония прощания с бывшим главным тренером сборной России по футболу Борисом Игнатьевым. Он умер 27 января на 86-м году жизни.

Проститься с тренером пришли его коллеги, в том числе бывший тренер сборной Валерий Газзаев, заслуженный тренер Гаджи Гаджиев, президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, руководитель Союза ветеранов футбола Александр Мирзоян и другие. Телеграмму направил бывший министр спорта, гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

После завершения гражданской панихиды Бориса Игнатьева похоронили на Троекуровском кладбище.