Умер бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщила вдова специалиста Ирина Игнатьева.

«По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем», — сказала она. Дата и место похорон пока не определены.

Борис Игнатьев был воспитанником юношеской команды московского «Спартака», начал играть в Москве в 1956 году. Игровая карьера Игнатьева продлилась до начала 1970-х годов, затем он перешел в «Торпедо» в качестве тренера. В последующие годы тренировал юношескую сборную СССР, олимпийскую команду Ирака, позже — олимпийскую сборную СССР. В начале 1990-х перешел на позицию главного тренера российской молодежной сборной. Национальную сборную по футболу возглавлял в 1992 — 1996 годах. Впоследствии работал преимущественно в российских клубах как тренер и менеджер.