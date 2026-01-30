Bloomberg: власти США подозревают сотрудников WhatsApp в доступе к чатам пользователей

Министерство торговли США начало расследование в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) после заявлений, что некоторые сотрудники компании имели доступ к чатам в нем вопреки заявлениям об их приватности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники и документы, оказавшиеся в его распоряжении.

По данным агентства, несколько подрядчиков корпорации Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), которой принадлежит WhatsApp, заявляли, что у сотрудников компании был доступ к чатам в этом приложении. Это противоречит заявлениям корпорации о том, что в мессенджере используется сквозное шифрование и что никто, кроме участников чатов, не может иметь к ним доступа. После сообщений о расследовании компания снова заявила об этом и назвала обвинения подрядчиков «невозможными».

Источники Bloomberg сообщают, что расследование, которое проводят сотрудники Управления промышленности и безопасности при Министерстве торговли США, началось в 2025 году и все еще продолжается в январе текущего года. Текущий статус расследования неизвестен.

Несколько дней назад международная группа истцов подала в американский суд на Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), обвиняя ее в том же — что ее сотрудники могут читать сообщения в мессенджере.

Яна Рождественская