Воронежская область вошла в пятерку регионов по потреблению крепкого пива

Воронежская область является четвертой среди российских регионов по потреблению крепкого пива (свыше 8,6%). С июля по декабрь 2025 года в расчете на 1 тыс. человек жители региона выпили почти 5 л напитка. Об этом сообщил оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Лидерами по потреблению напитка стали Санкт-Петербург (12 л на 1 тыс. жителей), Москва (11 л) и Московская область (5,5 л). Топ-5 замыкает Нижегородская область с результатом 4,5 л.

Во втором полугодии 2025 года спрос на пиво вырос на 42% — было продано 783 тыс. единиц против 552 тыс. годом ранее. В литрах прирост составил 29,5%: объем реализации достиг 373 тыс. л по сравнению с 288 тыс. л за аналогичный период 2024-го.

В Белгородской области, напротив, наибольшей популярностью пользуется сидр. Здесь во втором полугодии 2025-го на 1 тыс. жителей приходилось 826 л напитка. Следом идут Ленинградская (803 л) и Мурманская (713 л) области, а также Архангельская область (702 л) и Республика Коми (688 л).

Рост потребления сидра в целом по стране также значителен: в июле — декабре 2025-го было куплено 88 млн единиц продукта, что на 40% больше, чем за тот же период 2024 года (63 млн единиц). В литражном выражении рост составил 45% — 58 млн л против 40 млн л.

На этой неделе стало известно, что Воронежская область вошла в топ-3 регионов по росту потребления алкоголя в 2025 году. Показатель вырос на 1,3 л, достигнув 8,9 л на человека. В конце ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что потребление алкоголя в Воронежской и Тамбовской областях увеличилось, что противоречило общероссийской динамике.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Синий все еще в моде».

Кабира Гасанова