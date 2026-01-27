Воронежская область вошла в топ-3 регионов по росту потребления алкоголя в 2025-м

В тройку российских регионов по приросту потребления алкоголя в 2025 году попала Воронежская область. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на собственное исследование. Рост составил 1,3 л на душу населения — до 8,9 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наряду с Воронежской областью в топе также оказались Чукотка, где потребление увеличилось с 12,2 л в январе до 14,1 л в декабре, и Костромская область (+1,1 л, до 11,5 л). При этом другие области Черноземья в исследовании не упоминаются.

В целом по стране наблюдается обратный тренд — потребление алкоголя в прошлом году сократилось в 67 регионах России. Наиболее заметно — в Пермском крае (-3,2 л, до 8,8 л), Иркутской (-2,9 л, до 7,4 л) и Кировской областях (-2,8 л, до 11,3 л).

В конце ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской и Тамбовской областях за девять месяцев 2025-го выросло потребление алкоголя на душу населения — вразрез с федеральным трендом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Синий все еще в моде».

Егор Якимов