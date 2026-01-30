Дело в отношении директора и инженера канатной дороги на Эльбрусе передали в суд

Завершено расследование уголовного дела, фигурантам которого стали генеральный директор и главный инженер канатной дороги на Эльбрусе. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

В сентябре 2025 года несуще-тяговой канат с пассажирами в креслах упал на скалистую поверхность горы Эльбрус между станциями «Мир» и «Гара-Баши». ЧП случилось из-за ненадлежащего состояния механизмов канатно-кресельной дороги. В результате три человека погибли, еще 11 получили травмы. Обвиняемые знали, что срок функционирования дороги истек еще в июле 2025 года, но допустили ее эксплуатацию.

По данным следствия, дело направлено в суд для рассмотрения.

Мария Хоперская