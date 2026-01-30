Футболист Леон Горетцка покинет «Баварию» в конце сезона

Мюнхенская «Бавария» и полузащитник Леон Горетцка «после конструктивных и открытых переговоров решили не продлевать контракт», который истекает ближайшим летом. Об этом сообщила пресс-служба клуба, в составе которого немец проводит восьмой сезон.

Леон Горетцка

Фото: Matthias Schrader / AP Леон Горетцка

Фото: Matthias Schrader / AP

В релизе говорится, что 30-летний хавбек «будет искать новые вызовы». В нынешнем сезоне он сыграл в составе команды 28 матчей и забил один мяч.

Всего за «Баварию» Леон Горетцка провел 292 матча, отметившись 47 голами и 48 результативными передачами. С мюнхенским клубом он шесть раз становился чемпионом Германии, два раза — обладателем кубка страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке UEFA и Клубном чемпионате мира (до реформы, расширившей число участников турнира с 7 до 32). Ранее полузащитник представлял «Шальке-04» и «Бохум».

Арнольд Кабанов