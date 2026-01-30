В Татарстане презентовали отечественный электромобиль «Атом»

В Нижнекамске презентовали отечественный электромобиль «Атом», сообщил мэр города Радмир Беляев. Это полностью оригинальная российская разработка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электромобиль «Атом»

Фото: Телеграм-канал Радмира Беляева Электромобиль «Атом»

Фото: Телеграм-канал Радмира Беляева

На площадке автомобильных салонов «Дакар» состоялась официальная презентация проекта и тест-драйв машины, рассказал господин Беляев. «Проект, объединяющий передовые технологии, экологичность и современный подход к мобильности будущего»,— написал мэр в Telegram-канале.

Выпуском «Атома» занимается АО «Кама» (в числе акционеров — «КамАЗ»). Запустить серийный выпуск «Атома» планировали в 2025 году, но сдвинули срок на год. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что продажи «Атома» могут начаться уже весной этого года. Разработка электромобиля ведется с 2021 года.

О рынке электромобилей в России — в материале «Ъ» «На электрическом ходу».