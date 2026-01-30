Краснодарская гостиница Crownе Plaza изъята в доход государства

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в казну РФ краснодарской гостиницы Crownе Plaza (бывший «Интурист»), а также санаториев «Горячий Ключ» и «Предгорье Кавказа» в городе-курорте Горячий Ключ, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Владелец активов Виген Саркисян не уплатил в бюджет 6,1 млрд руб. компенсации за самовольное строительство в Сочи, его имущество изъято в счет возмещения ущерба. Решение обращено к немедленному исполнению.

Гостиница Crowne Plaza в Краснодаре

Фото: Crowne Plaza Гостиница Crowne Plaza в Краснодаре

Фото: Crowne Plaza

Здание гостиницы Crownе Plaza площадью 25 тыс. кв. м было оформлено в собственность компаний «Кандиво», «Риэлт-Строй» и «Вершина», но надзор пришел к выводу, что они являются номинальными владельцами. Кроме того, прокуратура обнаружила 13 объектов недвижимости, расположенных в Адыгее, Краснодарском крае и Москве, зарегистрированных на Евгению Арутюнян и Галину Ваниян, но фактически принадлежащих Вигену Саркисяну. Земельные участки, машино-места, квартиры и нежилые помещения изъяты в казну.

По данным «Ъ», Виген Саркисян в настоящее время находится за пределами России. Предприниматель является соответчиком по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества бывшего заместителя председателя Краснодарского крайсуда Игоря Николайчука.

Анна Перова, Краснодар