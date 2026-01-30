Мерц поддержал приостановку ударов по городам Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал информацию о том, что Россия и Украина договорились о приостановке ударов по Киеву и другим городам.

«Приветствуем усилия по достижению перемирия», — написал канцлер в X. Он подчеркнул, что нужно добиться «справедливого и прочного мира». Также господин Мерц сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом украинский президент заявил, что между РФ и Украиной не было переговоров и непосредственно соглашений о прекращении ударов по объектам энергетики. Комментарий господина Зеленского по этой теме его пресс-служба опубликовала утром 30 января.