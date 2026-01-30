Удмуртия нарастила объем производства молока на 6,7% в 2025 году

Объем производства молока в Удмуртии в 2025 году составил 1,16 млн т, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Об этом журналистам рассказал зампредседателя правительства республики Роман Габдрахманов, пишет «Интерфакс».

Он назвал рост хорошим, отметив, что показатель, который федеральный центр ставил республике, составлял 1,1 млн т. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», республика перевыполнила план на 4,1%. В 2026 году объем производства молока в регионе планируется нарастить не менее чем на 5%.

Напомним, по абсолютному показателю прироста объемов производства молока Удмуртия заняла третье среди других регионов России. Это 63,8 тыс. т.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в начале 2026 года в республике наблюдается снижение на закупочной стоимости молока. На фоне резкого снижения показателя Госсовет Удмуртии принял решение направить министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут обращение о стабилизации цен на сельскохозяйственном рынке.

По словам председателя республиканского парламента Владимира Невоструева, если ранее небольшие предприятия сдавали молоко по 44 руб. за 1 кг, то сейчас разница составляет почти 20 руб. По крупным предприятиям ситуация аналогичная — снижение закупочных цен с 50 до 38 руб.



В частности, глава Красногорского района Удмуртии Любовь Сергеева после совещания с руководителями ферм и компаний по переработке молочной продукции заявила о снижении закупочных цен с 45 до 35 руб. По ее словам, это «здорово бьет по кошельку тружеников».

Предполагаемая причина снижения стоимости сырья — избыток молочной продукции на рынке и уменьшение спроса со стороны населения. В этих условиях перерабатывающие предприятия скидывают цены на молоко, закупаемое у сельхозпроизводителей.

Председатель комиссии Госсовета Удмуртии по АПК, земельных отношениям, природопользованию и охране окружающей среды Георгий Крылов при этом отметил, что снижение закупочных цен не приводит к падению стоимости молочной продукции в магазинах.

По словам участников заседания, это может привести к падению выручки и прибыли предприятий, поставляющих сырое молоко, а в дальнейшем к их банкротству или приостановке деятельности.

Среди предложений Минсельхозу России — создание интервенционного фонда молочной продукции, продление инвестиционных кредитов, разработка федеральной программы по обеспечению школ и детсадов молоком, а также субсидирование сельхозпредприятий.