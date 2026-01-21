Удмуртия попала в топ-3 регионов по росту объемов производства молока

Объем производства молока в Удмуртии в 2025 году вырос на 6,7% и достиг отметки в 1 млн т. По показателю прироста — 63,8 тыс. т. — республика оказалась на третьем месте по стране, пишет РБК со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Романа Некрасов.

Первое место по росту объемов производства молока занял Татарстан — 1,7 млн т, +6,7% (105 тыс. т). На втором месте находится Алтайский край с показателями 0,7 млн т, +14,3% (82,3 тыс. т). Тройку лидеров замыкает Удмуртия. На четвертом месте стоит Пензенская область — 0,4 млн т, +18,2% (57,9 тыс. т). Пятерку замыкает Краснодарский край — 1,3 млн т, +2,8% (35,4 тыс. т).

Напомним, за год Удмуртия увеличила экспорт молочной продукции на 25%. В товарную категорию входят сухая молочная сыворотка, молочные коктейли, молоко, сыр и сливочное масло.

Владислав Галичанин