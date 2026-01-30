Акции ЮГК потеряли почти 11% из-за падения котировок золота

Стоимость акций «Южуралзолота» снизилась более чем на 10% одновременно с падением котировок драгметаллов. После рекордного роста накануне фьючерсы на золото на Comex снижались на 5-8%. Серебро подешевело почти на 10%.

По состоянию на 12:45 мск цена акций снижалась на 10,45% относительно цены закрытия торгов 29 января (0,815 руб.). Сейчас бумаги торгуются на уровне 0,73 руб.

Вчера акции подорожали более чем на 20%, затем Мосбиржа объявила дискретный аукцион.