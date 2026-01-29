Мосбиржа объявила дискретный аукцион по акциям ЮГК

Акции группы компаний «Южуралзолото» на Московской бирже (MOEX: MOEX) подорожали более чем на 20%. Мосбиржа проводит по этим ценным бумагам дискретный аукцион. Его окончание и возобновление торгов намечены на 10:50, следует из пресс-релиза биржи.

По состоянию на 10:19 акции ЮГК дорожали на 8,49%, до 0,9415 руб.

Дискретный аукцион применяют при отклонении текущей цены акции от цены закрытия прошлого торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут.

Контрольный пакет ЮГК перешел в собственность государства после того, как суд по иску Генпрокуратуры конфисковал его у экс-владельца компании Константина Струкова. В декабре 2025 года Минфин сообщал, что скоро выставит ЮГК на открытый аукцион.

Подробности — в материале «Ъ» «Константин Струков сдал золото».