Сирия признала курдский язык государственным

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа подписал указ о защите прав курдов. В нем написано, что курды — неотъемлемая часть сирийского общества.

Как сообщает AFP, курдский язык впервые в истории страны признан государственным. Согласно указу, преподавать его будут в школах тех районов, где курды «составляют значительную часть населения».

Курды, лишенные гражданства в результате переписи 1962 года, получили право его восстановить. Кроме того, курдский праздник Навруз, который отмечают 21 марта, получил статус официального. «Я призываю наших курдских братьев активно участвовать в строительстве этой нации»,— сказал господин аш-Шараа в телевизионном обращении.

В конце декабря в сирийском городе Алеппо возобновились столкновения курдских формирований с сирийской армией в районах Шейх-Максуд и Ашрафия. К 10 января правительственные войска взяли под контроль оба района. Через три дня военное командование объявило территорию к востоку от Алеппо закрытой зоной, обвинив курдов в использовании ее для запуска дронов по жилым районам и армейским позициям.

