В Петербурге простились с худруком Капеллы Владиславом Чернушенко

В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с руководителем Государственной академической капеллы Владиславом Чернушенко. Профессор Петербургской консерватории, дирижер и педагог, народный артист СССР умер 27 января в возрасте 90 лет.

Гражданскую панихиду в здании Государственной академической капеллы, которую господин Чернушенко возглавлял с 1974 года, посетили высокопоставленные чиновники и деятели искусства, пишет «Ъ Северо-Запад». Позднее в Смольном соборе пройдет отпевание. Владислава Чернушенко похоронят на Смоленском кладбище.