Умер худрук петербургской Капеллы Владислав Чернушенко

Народный артист СССР, художественный руководитель Капеллы Санкт-Петербурга Владислав Чернушенко умер на 91-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Капеллы. В учреждении отметили, что господин Чернушенко умер после тяжелой болезни.

«С именем Владислава Чернушенко связана целая эпоха в многовековой истории Капеллы. Владислав Александрович оставил нам богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX – начала XXI веков»,— отметили в пресс-службе Коллектив Капеллы выразил соболезнования родным и близким артиста.

Владислав Чернушенко родился 14 января 1936 года в Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны пережил первую блокадную зиму в осажденном городе, в 1942 году его эвакуировали. Через два года он поступил в хоровое училище при Капелле. В 1953 году Владислав Чернушенко поступил на два факультета Ленинградской консерватории — дирижерско-хоровой и теоретико-композиторский. Окончил их с отличием. Позднее он снова поступил в консерваторию на факультет оперно-симфонического дирижирования и окончил его в 1967 году. В 1970 году завершил обучение в аспирантуре.

В 1971 году Владислава Чернушенко назначили худруком и главным дирижером Ленинградской государственной академической капеллы им. М.И. Глинки. Он поработал на этой должности три года. После его назначили худруком Капеллы Санкт-Петербурга. С 1979 по 2002 год Владислав Чернушенко работал ректором Санкт-Петербургской консерватории.

Владислав Чернушенко удостоен звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (1978), народного артиста СССР (1991). Он также награжден орденами Дружбы (1996) и «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней (2025, 2019, 2005).