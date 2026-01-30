Медведев: Трамп напугал ООН своим «Советом мира»

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о Крыме и Донбассе. Господин Гутерриш ранее заявил, что, в отличие от Гренландии, для этих территорий принцип самоопределения народов неприменим.

«Кто дал генсеку ... право толкования Устава ООН? — написал Дмитрий Медведев в Telegram. — Только Международный суд ООН специально наделен этим правом».

Зампред российского Совбеза предположил, что в руководстве ООН «так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы».

Устав «Совета мира» 22 января подписали представители 20 стран, включая США. Изначально организацию создавали для контроля за обстановкой в секторе Газа, позже Дональд Трамп расширил ее полномочия для урегулирования конфликтов и в других точках мира.

