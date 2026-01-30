ВТБ планирует увеличить прибыль до 650 млрд руб. в 2026 году

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует увеличить прибыль с 500 млрд руб. до 600-650 млрд руб. по МСФО в 2026 году. Об этом заявил глава кредитной организации Андрей Костин.

«У нас в 2025 году прибыль составила 500 млрд руб., в 2026 году 600 млрд руб. планируем или, может быть, даже 650 млрд руб.»,— рассказал господин Костин на встрече со студентами Государственного университета управления (цитата по «Интерфаксу»). По словам главы ВТБ, стратегия банка — ежегодная выплата дивидендов.

В 2025 году ВТБ выплатил дивиденды по итогам 2024-го в размере 25,58 руб. за одну обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил около 137,4 млрд руб.