В Саратове восстановили водоснабжение после аварии на Преображенской

В Саратове завершены ремонтно-восстановительные работы на водоводе по ул. Преображенской, 28, где накануне были отключения холодной воды. Сейчас систему водоснабжения наполняют, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове возобновили подачу воды после аварии на Преображенской, 28

Фото: t.me / vodokanal_64 В Саратове возобновили подачу воды после аварии на Преображенской, 28

Фото: t.me / vodokanal_64

В мэрии отметили, что масштабных отключений удалось избежать благодаря оперативному переводу веток водоснабжения на запасные схемы. Система заполняется с постепенным повышением давления из-за большой протяженности труб.

В МУПП «Саратовводоканал» напоминают жителям, что после подачи воды для питья рекомендуется ее кипятить.

Накануне региональная прокуратура начала проверку по факту массового отключения воды в Саратове. В зоне отключения оказались более 98 тыс. жителей, 244 многоквартирных дома, 1233 частных дома, 18 объектов социальной инфраструктуры и 5 котельных.

На место работ выехал председатель комитета ЖКХ администрации города Максим Сиденко. Ему поручили координировать восстановление водоснабжения, уточнил мэр города Михаил Исаев.

Марина Окорокова