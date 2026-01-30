В Саратове восстановили водоснабжение после аварии на Преображенской
В Саратове завершены ремонтно-восстановительные работы на водоводе по ул. Преображенской, 28, где накануне были отключения холодной воды. Сейчас систему водоснабжения наполняют, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Саратове возобновили подачу воды после аварии на Преображенской, 28
Фото: t.me / vodokanal_64
В мэрии отметили, что масштабных отключений удалось избежать благодаря оперативному переводу веток водоснабжения на запасные схемы. Система заполняется с постепенным повышением давления из-за большой протяженности труб.
В МУПП «Саратовводоканал» напоминают жителям, что после подачи воды для питья рекомендуется ее кипятить.
Накануне региональная прокуратура начала проверку по факту массового отключения воды в Саратове. В зоне отключения оказались более 98 тыс. жителей, 244 многоквартирных дома, 1233 частных дома, 18 объектов социальной инфраструктуры и 5 котельных.
На место работ выехал председатель комитета ЖКХ администрации города Максим Сиденко. Ему поручили координировать восстановление водоснабжения, уточнил мэр города Михаил Исаев.