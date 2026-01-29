Ремонт водопровода на Преображенской в Саратове контролирует Максим Сиденко
Глава администрации Саратова Михаил Исаев рассказал, кто отвечает за восстановление водоснабжения в трех районах Саратова. Муниципальный служащий опубликовал сообщение в личном Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Михаила Исаева
ЧП случилось на ул. Преображенская. Из-за аварии холодную воду отключили в Кировском, Волжском и Ленинском районах. Устранением занимаются специалисты МУПП «Саратовводоканал».
На месте ЧП работает председатель мэрского комитета ЖКХ Максим Сиденко. Ему поручили координировать восстановление водоснабжения, уточнил господин Исаев. О сроках окончания работ сообщат позже.
В результате аварии без холодной воды остались 98 тыс. человек. Напомним, ранее проверку начала региональная прокуратура.