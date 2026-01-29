В Саратове из-за аварии на водопроводе остались без воды 98 тыс. человек

Прокуратура Волжского района Саратова начала проверку из-за отключения холодной воды в нескольких районах города. Водоснабжение прекратили сегодня, 29 января, в 13:45 в Кировском, Волжском и Ленинском районах из-за ремонта на водопроводе по ул. Преображенской, 28. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В зоне отключения оказались более 98 тыс. жителей, 244 многоквартирных дома, 1233 частных дома, 18 объектов социальной инфраструктуры и 5 котельных. МУПП «Саратовводоканал» ведет работы по восстановлению подачи воды на магистральном водопроводе d-1000 мм. В планах завершить ремонт в нормативные сроки.

Коммунальное предприятие рекомендует жителям в течение суток после подачи воды использовать ее для питья только в кипяченом виде.

Марина Окорокова