КПРФ предложила Госдуме ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp

В Госдуму 30 января внесут законопроект о бессрочном моратории на блокировку мессенджеров и соцсетей. Документ предлагает поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Авторами выступили 17 депутатов от КПРФ, сообщает RTVI.

Соавтор документа Сергей Обухов заявил, что в партии считают справедливой реакцию россиян на ограниченияTelegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России). Подобные блокировки, в том числе «периодические цифровые локдауны», граждане воспринимают как посягательство на свои конституционные права, отметил он. Новый закон призван «способствовать ослаблению общественного раздражения».

Депутат Обухов подчеркнул, что предлагаемый законопроект сохраняет за надзорными органами возможность блокировать отдельную информацию, но не сами соцсети и мессенджеры. Законопроект обеспечит баланс «между информационной безопасностью и соблюдением прав граждан», считает парламентарий.

Роскомнадзор в прошлом году ограничил в России голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). О возможной полной блокировке на этой неделе заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.