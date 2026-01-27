Депутат Делягин назвал сроки возможной блокировки Telegram в России

Мессенджер Telegram могут полностью заблокировать в России по схеме, похожей на блокировку видеохостинга YouTube, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. По его словам, это может произойти к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы. Депутат заметил, что никаких «инсайдеров» у него нет, это его личные предположения.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.—"Ъ"), там осталось примерно половины аудитории»,— сказал господин Делягин в комментарии Национальной службе новостей (НСН).

Депутат назвал альтернативной платформой для пользователей и бизнеса российский мессенджер Мах. Предпринимателям, убежден Михаил Делягин, придется адаптироваться к новым условиям цифровой среды и искать возможности для работы в изменяющихся обстоятельствах, чтобы сохранить прежний уровень жизни.

Роскомнадзор уже заблокировал в России голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в конце прошлого года говорил, что Telegram не заблокируют до тех пор, пока все каналы не перейдут в Max.

