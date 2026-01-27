Депутат Боярский опроверг блокировку Telegram к сентябрю

Спекуляции о возможной блокировке Telegram в России не имеют смысла, так как анонсировать реальные планы может только Роскомнадзор. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Тема возможных блокировок Telegram не перестает звучать в средствах массовой информации и комментариях моих коллег по Государственной думе, — сказал господин Боярский. — Моя позиция проста: спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно».

Сегодня зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил полную блокировку мессенджера по схеме, схожей с ограничениями в отношении YouTube. По его словам, такой сценарий могут реализовать к сентябрю 2026 года. Позднее депутат уточнил, что не располагает инсайдерской информацией и просто высказывает собственные предположения.

Роскомнадзор в прошлом году ограничил в России голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Сергей Боярский заявлял, что Telegram не будет заблокирован до тех пор, пока все каналы не перейдут в Max.