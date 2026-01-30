Семью погибшего при атаке БПЛА в Ростове переселят в двухкомнатную квартиру

В Ростове-на-Дону семье, пострадавшей в результате атаки беспилотников 14 января, предоставили временное жилье. Об этом сообщила председатель городской Думы Лидия Новосельцева в своем Telegram-канале.

В ночь на 14 января Ростовская область была атакована украинскими дронами. В результате попадания БПЛА в многоэтажный дом в мкр. Левенцовский погиб мужчина, его жена Александра и четырехлетний сын получили травмы.

Сейчас супруга погибшего проходит лечение в больнице, а ее сын находится с бабушкой. По словам властей, к моменту выписки матери и ребенка им предоставят новую двухкомнатную квартиру в современном жилом комплексе. В помещении завозят и устанавливают мебель, уже подключены отопление, электричество и газоснабжение. Временное жилье предоставят на время восстановления разрушенного дома.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что власти Ростова-на-Дону намерены сохранить поврежденный при атаке беспилотников подъезд для дальнейшего проживания.

Константин Соловьев