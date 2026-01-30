Пентагон заключил контракт на техобслуживание F-16

Пентагон заключил контракт с бельгийской компанией Sabena Aerospace Engineering на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те, что были переданы Украине. Соглашение на сумму $235,5 млн предусматривает выполнение среднего и капитального ремонта самолетов и их двигателей, а также материально-техническую поддержку для нужд украинских ВВС.

Все работы будут проводиться на предприятии Sabena в Бельгии, а завершение обслуживания планируется к 28 января 2029 года. Контракт заключается по схеме с фиксированной ценой и оплатой по принципу «время и материалы».

В заявлении Пентагона подчеркивается, что соглашение охватывает полный комплекс ремонтных работ и логистической поддержки, что улучшит эксплуатационные возможности истребителей F-16, находящихся в том числе в распоряжении ВСУ.